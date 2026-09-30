Пособия в Казахстане хотят назначать по-новому: кому могут изменить выплаты

С 1 января 2027 года государство будет внимательнее смотреть на материальное положение семьи перед назначением части социальных выплат.

Для этого используют уже знакомую казахстанцам Цифровую карту семьи. Она собирает данные о доходах, занятости, жилье, имуществе и других обстоятельствах и определяет уровень социального благополучия семьи.

Всего таких уровней пять — от A до E.

Но главное здесь не буквы, а то, кому действительно нужна государственная помощь.

Что хотят изменить?

На первом этапе новый подход затронет 14 из 36 видов социальных выплат. Цель — сделать поддержку более адресной: помощь должна в первую очередь доходить до тех, кто действительно в ней нуждается.

При этом изменения коснутся получателей, которых Цифровая карта семьи относит к категориям A и B — это семьи с высоким и удовлетворительным уровнем благополучия. По новым правилам для этих категорий социальные выплаты предоставляться не будут.

А вот семьи, которые находятся в более сложной ситуации, наоборот, должны получать поддержку с учётом их реальной нуждаемости.

Как система решит, кто к какой категории относится?

Смотрят не только на зарплату.

Цифровая карта семьи учитывает сразу несколько показателей: доходы и кредитные обязательства, занятость, наличие жилья и другого имущества, а также данные о получении социальных, медицинских и образовательных услуг.

Причём категория семьи может меняться — если меняется её жизненная ситуация или обновляются данные.

А что будет с пособиями на детей?

Здесь важно не путать: речь идёт не об отмене всех детских пособий.

Меняется подход к назначению определённых мер социальной поддержки. Какие именно выплаты войдут в новый порядок, определяется в рамках законодательных изменений.

Поэтому сообщения о том, что «всем матерям начнут урезать пособия», не соответствуют сути реформы.

Ранее в соцсетях также распространялась информация, будто матерей могут лишить выплат, если они подрабатывают курьерами. Минтруда это опровергло.

Новые правила планируют запустить с 1 января 2027 года.