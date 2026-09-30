В Кентау обсудили искусственный интеллект и цифровые технологии

В Кентау прошёл республиканский форум «DIGITAL KENTAU-2026», посвящённый искусственному интеллекту, новым медиа и современным цифровым технологиям.

Участникам рассказали, как ИИ уже используется в повседневной работе — для анализа данных, создания контента и решения различных практических задач. Отдельный блок форума посвятили новым медиа. Участникам показали современные форматы создания контента и цифровые инструменты, которые помогают экономить время и упрощать рабочие процессы.

«Если в Кентау будет проходить больше таких мероприятий, это даст хороший стимул для развития молодых специалистов. За несколько часов я уже узнал много нового, что смогу применять в своей работе», — рассказал блогер и участник форума Ерлан Жамал.

Цифровые направления активно развивают и в учебных заведениях города. В Кентауском политехническом колледже студенты занимаются программированием, моделированием и робототехникой, а также создают собственные проекты.

По словам заведующего IT-направлением колледжа Дамира Хазяхметова, учащиеся работают с оборудованием для изучения базовой электроники и робототехники, в том числе программируют робота-собаку.

«DIGITAL KENTAU-2026» стал площадкой для обмена опытом и практическими знаниями. Полученные навыки участники смогут использовать в учёбе, работе и повседневной жизни.