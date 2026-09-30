Султан Заурбек вернулся в Шымкент после 21-й победы на профессиональном ринге

В аэропорту Шымкента встретили непобеждённого казахстанского боксёра Султана Заурбека, который вернулся домой после победы над австралийцем Джексоном Инглендом.

Поединок состоялся 26 сентября в Австралии. Заурбек с первых раундов контролировал ход боя, а в четвёртом отправил соперника в нокдаун. По итогам встречи судьи единогласно отдали победу казахстанскому спортсмену.

Эта победа стала для Султана Заурбека 21-й на профессиональном ринге. При этом он по-прежнему не имеет поражений.

Как сообщил президент Федерации профессионального бокса Шымкента Марлен Калдаров, после победы казахстанец стал обязательным претендентом на титул IBF во втором полулёгком весе.

«Мы знали, что Султан возвращается домой с победой. Этот бой был очень важным, и теперь он стал прямым претендентом на титул IBF», — отметил Марлен Калдаров.

В аэропорту спортсмена встречали родные, друзья, тренеры и поклонники бокса. Мама боксёра Катира рассказала, что спортивный путь Султана начался ещё в детстве. Сначала он занимался кикбоксингом, а в 13 лет перешёл в бокс.

Сам Заурбек отметил, что команда готовилась к поединку около года. Подготовка оказалась непростой: первоначальный соперник получил травму, из-за чего проведение боя некоторое время оставалось под вопросом.

Теперь спортсмен продолжит подготовку к следующему этапу карьеры и борьбе за чемпионский пояс IBF.