Телефон на уроке — только по правилам: что изменится для школьников с 9 октября

Смартфон на уроке придётся убрать подальше. Но полностью отказываться от него школьникам не придётся.

С 9 октября в Казахстане начнут действовать уточнённые правила использования мобильных телефонов во время занятий. Теперь чётко прописано, в каких случаях школьник может воспользоваться телефоном.

Перед началом урока устройство нужно выключить или перевести в беззвучный режим. Причём вибрацию тоже придётся отключить.

Но есть исключения. Телефон разрешат использовать, если:

— учитель дал задание, для которого нужен смартфон;

— возникла угроза жизни или здоровью;

— устройство необходимо по медицинским показаниям.

Фото, видео и аудиозапись во время урока также разрешены, но только для выполнения учебного задания и по указанию педагога. При этом необходимо соблюдать требования по защите персональных данных и права на изображение.

А что делать родителям, если ребёнку срочно нужно позвонить?

Для таких случаев предусмотрен отдельный порядок. Он должен быть закреплён во внутренних правилах школы. Кроме того, родителям должны предоставить номер телефона школы, по которому можно связаться с ребёнком в экстренной ситуации.

Само ограничение на использование мобильных телефонов во время уроков действует в Казахстане и сейчас. Новый приказ Минпросвещения уточняет единый порядок и прописывает случаи, когда пользоваться телефоном всё-таки можно.

Правила распространяются на организации среднего образования независимо от формы собственности и ведомственной подчинённости.

Новый приказ Минпросвещения подписан 24 сентября 2026 года и вступает в силу 9 октября.