В этом году в Шымкенте ведется средний ремонт 9 магистральных улиц протяженностью 21,9 км.

В их числе улицы Б. Момышулы, С. Байтерекова, Т. Рыскулова, Ж. Ташенова, г. Иляева, Ж. Шаяхметова, Акназар хана и Клары Цеткин.

Ведутся работы по строительству пешеходной дорожки и велодорожки по улице С. Байтерекова, главной магистрали Шымкента, которая является улицей с высоким транспортным потоком. Ответственная подрядная организация -ТОО «Профиленд».

Протяженность ремонтируемой улицы составляет 2 километра. На пешеходной дорожке есть тротуар, выполненный из мраморного камня. По словам подрядчика, он долговечен и не скользит зимой. Кроме того, установлены новые скамейки и урны.

На сегодняшний день завершены 70% строительных работ. Планируется, что до конца осеннего сезона объект будет полностью завершен и введен в эксплуатацию.