В Шымкенте открылись автобусные маршруты №104, №60 и №75. Это сделано в соответствии с намеченной комплексной схемой и с учетом пожеланий горожан, — сказал глава городского управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ержан Жолдасов во время прямой трансляции на странице Instagram @akimat_shymkent.

Учитывая, что одним из наиболее часто задаваемых горожанами вопросов является проблема общественного транспорта, глава отрасли отметил, что с начала года добавлено 15 новых маршрутов и перенаправлено около 30 автобусов.

В ходе трансляции Ержан Жолдасов рассказал о маршрутах 3-х автобусов, работа которых налажена сегодня.

По его словам, маршрут №104 будет пролегать от микрорайона «Кайтпас-1» до микрорайона «Южный». На нем по будням 8 автобусов и 6 в выходные дни. Интервал составляет 18 минут, по выходным — 24 минуты. Маршрут №60 следует от микрорайона Казыгурт до железнодорожного вокзала. Автобусный интервал — 15 минут.

Третий запущенный маршрут — №75. Идет от микрорайона Туран до автобусной остановки в 11 микрорайоне. Количество автобусов на этом маршруте — 6, по выходным — 4. Интервал — 20-25 минут.

Кроме того, была реорганизована схема движения маршрутов №9, 21, 56, 68. В частности, маршрут №9, обслуживающий микрорайон Шымсити, продлен от рынка Автонур до ЮКГУ. Маршрут №21 микрорайона Курсай был сокращен от автобусной остановки «Рахима Плаза» до стадиона им. Кажимукана. Обслуживающий мкр Нуртас маршрут №56 идет до Верхнего рынка, а маршрут №68, идущий от улицы Пазикова в микрорайоне Куншыгыс, в настоящее время проходит не по ул. Б.Момышулы и Туркестан, а по проспект Тауке Хана и улице Бейбитшилик до Темирлановского шоссе, сообщает пресс-служба акимата Шымкента.