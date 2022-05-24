Новое постановление о ревакцинации подписал санврач Казахстана

Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова приняла новое постановление по вопросам ревакцинации.
Теперь ревакцинации подлежат все лица, включая иностранных граждан, которые проживают на территории Казахстана 3 и более месяцев.
«Ревакцинация против КВИ проводится лицам, получившим полный курс вакцинации против коронавирусной инфекции, и лицам, ранее получившим первую ревакцинацию, с интервалом шесть месяцев после предыдущей профилактической прививки против коронавирусной инфекции», — в новом постановлении.
Повторной ревакцинации против КВИ подлежат следующие лица, имеющие высокий риск инфицирования КВИ (по приоритетности):
1.медицинские работники;
2.контингент и персонал медико-социальных учреждений;
3.сотрудники силовых структур;
4.педагоги;
5.контингент учреждений уголовно-исполнительно системы;
6.лица старше 50 лет.
Настоящее постановление вводится в действие с 25 мая 2022 года.