В миграции рассказали, сколько россиян прибыло в Шымкент и о новых правилах

27 января вступает в силу новое постановление. Теперь иностранцы, которым для въезда в Казахстан не требуется виза, смогут находиться в стране 30 дней. Но в течение 6 месяцев общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней с учетом выезда и въезда в страну.

Гражданка России Ирина приехала к сыну погостить. Он живет в Шымкенте. Женщина говорит, что у нее есть разрешение на временное проживание, которое она получила в конце прошлого года. Гражданка России, услышав о введении в действие новых правил, ограничивающих пребывание в Казахстане, пришла в управление миграционной полиции получить ответы на свои вопросы.

Ирина , гражданка России:

«Я приехала к сыну. У меня есть разрешение на временное пребывание до 1 декабря 2023 года. Вышло новое постановление, ограничивающие пребывание иностранных граждан в Казахстане. Ознакомилась и многое не поняла. Поэтому пришлось прибегнуть к помощи Управления миграционной службы города Шымкента. Дочь живет в России, через 3 месяца поеду туда. Затем вернусь в Шымкент к сыну. Должна ли я повторно получить разрешение?».

Сотрудники Управления миграционной службы департамента полиции города Шымкент пояснили гражданке России, что новые правила, ограничивающие пребывание в Казахстане, не применяются для иностранцев, оформивших разрешение на временное проживание или визу.

Жанибек Мырзалиев, руководитель отдела Управления миграционной службы ДП г. Шымкента:

«Новые правила, ограничивающие пребывание в Казахстане, не распространяются на иностранцев, оформивших разрешение на временное проживание или визу. Правила приведены в соответствии со стамиграции населения», согласно которой срок временного пребывания иммигранта, прибывшего в Казахстан без визы, не должен превышать 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы, в течение каждого периода-180 календарных дней в сумме 90 календарных дней».

Как пояснил специалист, изменения не коснутся иностранцев, которые приехали в нашу страну раньше, то есть до изменения правил. Новый нормативно-правовой акт не распространяется на отношения, возникшие до его введения в действие. Таким образом, изменения в правилах въезда и пребывания иммигрантов в Казахстан будут применяться к иностранцам, прибывшим в нашу страну с 27 января 2023 года. По данным Управления миграционной службы, в прошлом году в Шымкент прибыло 38 037 иностранных граждан. Из дальнего зарубежья -1714 граждан, из СНГ- 36 323. Среди временно зарегистрированных граждан преобладает доля россиян. Их 1663 человека.

К сведению: Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза срок пребывания – по истечении 90 календарных дней со дня пересечения Государственной границы Республики Казахстан, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для иммигрантов, прибывших на основании визы на въезд в РК, – по истечении срока визы. Для граждан государств, с которыми у РК имеются ратифицированные международные договоры, определяющие иные сроки пребывания, – по истечении сроков, указанных в этих договорах. Для иммигрантов, оформивших разрешение на временное проживание, – по истечении срока действия данного разрешения.

Для иммигрантов, привлеченных к административной ответственности за раннее допущенные нарушения срока пребывания в Республике Казахстан, – по истечении 15 календарных дней после вынесения решения о привлечении к административной ответственности.

Для иммигрантов, осужденных за совершение уголовного правонарушения, – по истечении 10 календарных дней после отбытия наказания или освобождения от наказания, за исключением случаев их выдворения на основании решения суда.

Для иммигрантов, постоянно проживавших в РК и оформивших документы на выезд из РК за границу на постоянное место жительства, – по истечении 30 календарных дней после оформления документов.

Для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке сообщили о совершении в отношении них деяний, признаваемых в соответствии с Уголовным кодексом РК тяжким или особо тяжким преступлением, – по истечении 30 календарных дней после рассмотрения заявления в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК.

Для иммигрантов, осужденных по приговорам судов РК условно к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, а также условно-досрочно освобожденных, – по истечении 15 календарных дней после завершения срока назначенного наказания либо не отбытой части наказания.

Для иммигрантов, которые в установленном уголовно-процессуальным законодательством порядке признаны потерпевшими или свидетелями по уголовным делам о таких преступлениях, – срок пребывания продлевается на период, необходимый для расследования уголовного дела, но не более чем на 90 календарных дней.

В исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях социального, природного, техногенного характера и введении чрезвычайного положения в связи с реальной угрозой стихийного бедствия или крупномасштабной аварии (катастрофы), а также нарушениях графика работы транспорта) – срок пребывания продлевается на период, необходимый для организации выезда, но не более, чем на 30 календарных дней.

Учет иммигрантов, проживающих или работающих на арендованных у Республики Казахстан территориях, производится в информационной системе миграционной службы при выезде за пределы арендуемой территории на основании документов, удостоверяющих личность ии регистрации по месту жительства на арендуемой территории. Датой въезда в Республику Казахстан при этом является дата выезда за пределы арендуемой территории.

Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть с 27 января этого года.