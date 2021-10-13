Все юноши в стране с 17 лет встают на воинский учёт, который ведется военкоматом по месту жительства.

Но переезжая в другой город необходимо встать на учет уже по месту пребывания.

Встать не учёт можно через портал egov.kz. Услуга на портале называется «Постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников»

Чтобы встать на учёт нужно:

— авторизоваться на портале и заказать услугу онлайн;

— заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП или одноразового пароля;

Уведомление об обработке заявки поступит в личный кабинет. Срок оказания услуги 4 рабочих дня.