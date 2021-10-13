Все юноши в стране с 17 лет встают на воинский учёт, который ведется военкоматом по месту жительства.
Но переезжая в другой город необходимо встать на учет уже по месту пребывания.
Встать не учёт можно через портал egov.kz. Услуга на портале называется «Постановка и снятие с воинского учета военнообязанных и призывников»
Чтобы встать на учёт нужно:
— авторизоваться на портале и заказать услугу онлайн;
— заполнить заявку и подписать ее с помощью ЭЦП или одноразового пароля;
Уведомление об обработке заявки поступит в личный кабинет. Срок оказания услуги 4 рабочих дня.