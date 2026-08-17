В Южном Каратау обнаружили следы древнего города

Обычный участок возле трассы рядом с селом Бирлик, как оказалось таит в себе немало сюрпризов для археологов и любителей истории. Специалисты обнаружили под землей следы цивилизации, которая была здесь около полутора тысяч лет назад. При работе на древнем городище специалисты используют современное оборудование.

Дроны и ГИС-технологии словно рентген- просканировали территорию, и только после получения результата, археологи приступили к раскопкам. Благодаря современным изобретениям получилось установить перспективные участки для изучения.

«Это городище известно в археологической литературе с 1962 года, со времён открытия Николая Павловича Подушкина. Он, в своё время взял замер и исследовал частично это городище и датировал 8-12 веками. Сегодняшнее наши исследования показывают, что город был заселён ещё в древности, в период эпохи кангюйцев. Бурное развитие шло в эпоху караханидов, в эпоху Золотой Орды»,— поясняет доктор исторических наук, профессор КАЗНУ им. Аль-Фараби Досбол Байгунаков.

С каждым новым слоем археологи всё глубже погружались в прошлое. Раскопки открыли остатки жилых помещений, сандалы — древние печи, керамику и железные орудия труда. Удалось обнаружить и уникальные элементы оборонительной системы цитадели.

«Ширина оборонительной стены достигает примерно одного метра. Мы обнаружили и саму башню цитадели. Эти находки позволяют нам получить представление об оборонительной системе города того периода»,— говорит студент Кожахмет Кадыркулов.

Однако самые интересные открытия, еще впереди. Археологи предполагают, что здесь мог находиться ханский дворец. А найденные артефакты помогут восстановить картину прошлого и понять, какую роль город играл в истории региона.

«Главной целью нашего приезда было установить, соответствует ли действительности легенда о том, что здесь в древности находился ханский дворец. По результатам сегодняшних раскопок мы видим и изучаем, что работа действительно оказалась очень результативной»,— рассказывает заместитель директора студенческого городка КАЗНУ им.Аль-Фараби Есенгали Калшаев.

Все найденные предметы будут отправлены на лабораторные исследования. Специалистам предстоит узнать не только точный возраст, но и их происхождение. Работы на участке также будут продолжены, археологам предстоит вернуться сюда в следующем году.

Южный Каратау до сих пор хранит немало тайн. Эта территория остается одной из самых малоизученных в регионе. До недавнего времени основное внимание исследователей было сосредоточено на Отыраре и Туркестане.