Жители Шымкента превратили подъезд в картинную галерею

В небольшую картинную галерею превратил свой подъезд житель Шымкента Александр Голубев. На проходах к каждому этажу висят картины, фотографии и необычные элементы декора. Чтобы пространство стало еще приятнее, лестничные площадки украсили цветами в вазонах.

Сам автор идеи говорит – ему просто захотелось преобразить обычный подъезд. Сделать его красивее и добавить в повседневную жизнь немного искусства.

«Я часто посещаю разные страны, как турист. И когда приезжаешь в какие-то другие города, там можно часто встретить, и там красивые не только подъезды, но и дворы, общественные пространства меня это и вдохновило»,— говорит житель дома Александр Голубев.

Как оказалось, инициатива заразительна. К идее постепенно подключились и другие жильцы пятиэтажного дома. Так на площадках появились новые картин, декоративные поделки и даже детские рисунки. Каждый сосед старается внести что-то своё и подъезд постепенно превращается в общее творческое пространство.

Строгих правил оформления здесь нет. Единственное условие, которого придерживаются жильцы многоэтажки на улице Байтурсынова, — творить и созидать, а не ломать и разрушать. Жительница дома Ирина Найденова считает, что такие поступки вдохновляют и других соседей вносить свой вклад в общее пространство. Так жители благоустроили и свой двор.

«Посмотрите какие уже большие деревья за 5-6 лет они стали мощными и могучими, ухаживает. Он мало того, что он ухаживает за своим палисадникам, ухаживает еще и за сквером. Посадил красивые деревья полония, гибискусы. Таблички даже его которые предупреждают, что нельзя ходить по газонам»,— жительница дома Ирина Найденова.

Экспонаты в подъездной галерее периодически обновляют. Прежняя выставка была посвящена теме достопримечательностей юга, на смену им пришли самые известные памятники архитектуры мира.