В Казахстане более 20 категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты специального государственного пособия.

На сегодняшний день основными получателями являются:

— участники ВОВ, а также лица, приравненные к ним;

— вдовы умерших инвалидов ВОВ;

— семьи погибших военнослужащих в период боевых действий в Афганистане или в других государствах;

— жители блокадного Ленинграда;

— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;

— семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие.

Чтобы оформить пособие нужно обратиться в госкорпорацию «Правительство для граждан» или получить через eGov.kz.

Какие документы необходимо предоставить?

* заявление по форме;

* документ, удостоверяющий личность;

* сведения о номере банковского счета;

* документы, подтверждающие право на получение пособия