В Казахстане более 20 категорий граждан, которые могут претендовать на выплаты специального государственного пособия.
На сегодняшний день основными получателями являются:
— участники ВОВ, а также лица, приравненные к ним;
— вдовы умерших инвалидов ВОВ;
— семьи погибших военнослужащих в период боевых действий в Афганистане или в других государствах;
— жители блокадного Ленинграда;
— бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
— семьи лиц, погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и другие.
Чтобы оформить пособие нужно обратиться в госкорпорацию «Правительство для граждан» или получить через eGov.kz.
Какие документы необходимо предоставить?
* заявление по форме;
* документ, удостоверяющий личность;
* сведения о номере банковского счета;
* документы, подтверждающие право на получение пособия