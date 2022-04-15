Детское пособие. Как его получить?

В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по Шымкенту рассказали, как формируется социальное пособие по рождению ребенка и уходу за ним и как его оформить.

Социальные выплаты на следующий месяц планируются до 20-го числа текущего месяца. Если вы оформили пособие до 20 апреля, выплату получите в мае. А если после 20-го числа, выплата не успеет утвердиться в бюджете и перенесется на июнь.

Оформить пособие можно тремя способами:

— обратиться в ЦОН и сдать соответствующие документы;

— оформить заявку через портал eGov;

— через мобильные приложения Kaspi и Halyk Homebank.

Добавим, что в 2021 году госкорпорация внедрила принцип экстерриториальности для получения некоторых госуслуг социальной сферы. Так пособие по рождению ребенка и уходу за ним молодые мамы могут оформить в любом ЦОНе страны вне зависимости от прописки. Также, оформить услугу можно бесплатно и в любое время в течение года после рождения ребенка. Подробнее можно узнать по номеру 1414.

Если вы пришли с ребенком оформлять пособие в ЦОН, то можете сделать это в комфортных условиях. С начала 2022 года во всех ЦОНах г. Шымкента были открыты комнаты матери и ребенка.

Немного статистики: через ЦОНы Шымкента с января этого года было оформлено более 5 тысяч пособий по рождению ребенка и уходу за ним.