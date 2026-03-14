С начала года многодетным семьям и награжденным матерям выплачено 114 млрд тенге

С начала 2026 года государственными пособиями многодетным семьям и награждённым матерям в среднем охвачены 876,8 тыс. человек.

Общая сумма выплат составила около 114 млрд тенге.

Как сообщили в профильном ведомстве, пособия многодетным семьям получили 629 тыс. семей на сумму 99,4 млрд тенге, а награждённым матерям выплаты назначены 247,8 тыс. человек на сумму 14,6 млрд тенге.

«В феврале текущего года данными выплатами были охвачены 878,4 тыс. человек на общую сумму 57,5 млрд тенге», — отметили в ведомстве.

Многодетными считаются семьи, в которых воспитываются четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей либо студенты очной формы обучения до 23 лет, независимо от уровня дохода.

Размер пособия зависит от количества детей.

Кроме того, ежемесячные выплаты получают матери, награждённые подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа», а также обладательницы званий «Мать-героиня» и орденов «Материнская слава».

«С 1 января 2026 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, увеличены на 10%», — подчеркнули в ведомстве.