В течении периода, под влиянием обширного антициклона, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков.

Лишь погоду северных, восточных и юго-восточных регионов обусловит уходящая ложбина северного циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, 12 октября в горных районах — сильные осадки. Также по республике ожидаются в ночные и утренние часы туман, на севере – гололед, на западе и юге – пыльная буря. Постепенное повышение дневных температур на западе и северо-западе до 13…20, на севере, востоке и в центре до 8…15, в южных регионах до 13…20 тепла.