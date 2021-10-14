Под влиянием обширного антициклона по всей территории РК сохраняется погода без осадков.

На западе, юге, юго-востоке, востоке страны ожидаются усиление ветра, на юге и западе с пыльной бурей, на севере, востоке, юго-востоке страны — туман.

В Жамбылской области в горных и предгорных районах ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

На востоке Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юге Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В горных районах Туркестанской, днем в Мугалжарском районе Актюбинской, на юго-западе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере и западе Северо-Казахстанской, на северо-востоке, юге Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской области, ночью и утром на севере Акмолинской, ночью на юге Павлодарской области ожидается туман.