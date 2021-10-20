Все-таки странно устроен человек. Наверное, по каким-то неведомым законам сохранения психики нам всегда кажется, что все плохое и страшное может случиться с кем-нибудь другим, а нас оно обойдет стороной. Но, бывает, беда приходит откуда не ждали. Что первое придет на ум? Надо звать на помощь!

И тут обязательно всплывет в памяти заветный номер: 112, то есть служба спасения.

Эта служба и опасна, и трудна

Об этой службе я заговорила не случайно. Вчера эти доблестные выручатели из чрезвычайных ситуаций отметили свой профессиональный праздник – День спасателей. Он был учрежден в 1995 году Указом Президента Нурсултана Назарбаева в честь образования новой структуры независимого Казахстана – Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям. Еще недавно она входила в структуру Министерства внутренних дел РК. Однако в прошлом году Президент Касым-Жомарт Токаев придал новый статус спасательному ведомству: было возрождено самостоятельное Министерство по чрезвычайным ситуациям, что подчеркнуло особую значимость этой буквально жизненно важной службы спасения. Но какие бы структурные изменения ни проходили внутри этой организации, какие бы «вывески» ни менялись, цель у спасателей остается одна – мгновенно отреагировать на любую угрозу жизни человека и предотвратить ее любой ценой. Бывает, что и ценою жизни…

Спектр действий службы достаточно велик. От спасения одного человека, попавшего в беду, до ликвидации крупных природных и техногенных катастроф. На спасительный номер 112 звонят при пожаре, наводнении, пропаже людей и даже… при отлове ядовитых змей. Иногда несчастные случаи носят характер «сезонного обострения». Мне кто-то говорил, что в Шардаринском районе летний период спасатели называют «сезоном утопленников». То есть на спасателей-водолазов нагрузка приходится не шуточная. Но главное в этом деле – это четкая слаженная работа в одной связке с другими службами-смежниками – Центром медицины катастроф, органами полиции и Национальной гвардии, военными подразделениями, иногда и с КНБ. Слава Богу, крупные катастрофы у нас случаются редко, но если это происходит – спасательная служба всегда начеку и в полной боевой готовности.

Приведу недавний пример природной катастрофы, с которой наши спасатели справились блестяще! Вечером 13 мая прошлого года на диспетчерский телефон поступила просьба о помощи от жителей населенного пункта Елтай, который находится в Енбекшинском районе Шымкента. Картина бедствия была такова: из-за обильных осадков вода переполнила арыки и начала затапливать дворовые участки, дома и хозяйственные постройки. Арычная система с таким водяным объемом не справилась. Было подтоплено 60 участков и повреждено 60 хозяйственных построек. Серьезно пострадали 24 жилых дома, а пять хозпостроек разрушились окончательно. Уровень воды поднимался от 20 до 50 сантиметров, и вода все прибывала… Когда спасатели приехали на место, то увидели печальную картину. Люди со своим нехитрым скарбом, с озябшими детьми (начало мая, поздний вечер, студеная вода по колено) стояли около своих полузатопленных жилищ и взывали о помощи.

В срочном порядке департаментом по чрезвычайным ситуациям города Шымкента был организован штаб, который работал круглосуточно. Надо было решать множество задач одновременно и быстро. В первую очередь нужно было эвакуировать людей. Таких оказалось более трехсот человек – 190 взрослых и 138 детей. Часть (150) разместили в средней школе №119 в жилом массиве «Маятас» , остальных приняли родственники. А в это время шли полным ходом чисто технические аварийные работы: откачка воды, механическая очистка арыков, восстановление дорог. Конечно, в ликвидации последствий природного катаклизма участвовали не только сотрудники департамента по ЧС. Они синхронно действовали с местными исполнительными органами, городскими коммунальными службами. Но лишь так, совместными усилиями, удалось предотвратить большую беду и избежать человеческих жертв. А если говорить языком цифр, то в ликвидации этой чрезвычайной ситуации были задействованы 133 сотрудника ДЧС, 100 сотрудников личного состава Национальной гвардии и 46 человек от местных исполнительных органов. К спасению привлекли более 60 единиц различной подвижной техники. Словом, в дело включились все – и дело было сделано!

Наш шымкентский департамент по ЧС никогда не стоял в стороне, даже если чрезвычайная ситуация происходила не на его территории и вне сферы его непосредственной заботы. В конце августа этого года случилась страшная катастрофа близ Тараза, в Жамбылской области. В результате взрывов боеприпасов в войсковой части и последующих сильных пожаров тогда погибли 14 человек, сотни людей были госпитализированы. Наша служба тоже участвовала в ликвидации аварии и тушении огня. Казалось бы, не наше дело. Но у спасателей есть свой особый кодекс чести с девизом «чужой беды не бывает». Если надо – всегда поддержат своих коллег по общему делу и призванию…

Здесь вас услышат, поймут и спасут

Накануне праздника я встретилась с начальником управления в кризисных ситуациях подполковником гражданской защиты Дарханом Райхановым и была поражена, в каком напряженно-стрессовом ритме работает эта организация, не знающая ни выходных, ни перерывов на сон или обед.

Именно его подразделение ведает службой 112, именно оно первым принимает тревожные звонки, обрабатывает их, координирует дальнейшие действия, высылает на место происшествия группу спасателей и нужную технику.

От него я узнала, что наш департамент по ЧС сейчас включает в себя и службу пожаротушения, то есть пожарные и спасатели работают в тандеме. Хотя пожарные – это и есть спасатели «первой очереди»… Ежедневно и еженощно на службу заступают четыре оператора-диспетчера: двое из них принимают звонки на телефон 112, двое отвечают на «пожарный» номер 101. Чтобы иметь представление о степени их нагрузки, надо знать, что за сутки они принимают от 600 до 1500 звонков, которые порой бывают вовсе «не по делу». Причем на любой звонок надо ответить обязательно, абонента нельзя даже вежливо «послать» словами: «Извините, вы обратились не по адресу». А таких ложных сигналов поступает огромное количество. Случается, балуются дети. Звонят бестолковые взрослые: «мол, помогите мне найти нужную улицу» или «у меня захлопнулась дверь», или «у меня отключили свет». Ни одно сообщение не должно остаться без ответа: приходится давать звонившим соответствующий телефон (коммуналка, допустим, 109) или даже самим дублировать звонок другим службам. В общем, работа не для слабонервных и нетерпеливых.

Бывают и вообще курьезные случаи из разряда «нарочно не придумаешь». Вот пример: в службу спасения поступил звонок с призывом о помощи. Взволнованная мама сообщила, что ее полуторагодовалая дочка во время игры надела себе на голову кастрюлю, видимо, оказавшуюся ей не по размеру. Своими силами снять кастрюлю не удалось, девочка плачет, родители в шоке… Ничего не оставалось, как просить о помощи экстренную службу, которая откликнулась на призыв на полном серьезе. Подразделение из четырех спасателей прибыло на место происшествия по улице Торекулова, чтобы вызволить голову малышки. Но девочка, измученная плачем и страхом, к моменту их приезда уже заснула крепким сном прямо с кастрюлей на голове. Осторожно, не разбудив ребенка, умелыми выверенными движениями спасатели за 15 минут решили проблему. В ход пошло растительное масло, девочка не пострадала.

«Случаи бывают разные, – говорит Дархан Кобейевич, – и не всегда такие безобидные, как курьез с кастрюлей. Было происшествие с двухлетним ребенком, засунувшим руку в электрическую мясорубку. Наши приехали, быстро освободили руку и передали пострадавшего медикам. И выезжать на такие вызовы, сопряженные с угрозой жизни для человека, – наш долг и прямая обязанность. Куда обиднее, если приходится срывать с места целую спасательную бригаду по заведомо ложному сигналу. Например, вызову на пожар, которого нет. Правда, если звонок анонимный, мы стараемся подстраховаться и подождать повторного сообщения о возгорании. Ведь пламя пожара обычно замечает не один человек, и звонки поступают сразу с нескольких телефонов. Вот тогда мы мгновенно снаряжаем бригаду, технику, подключаем медиков из Центра медицины катастроф и начинаем работу по спасению людей».

Дархан Райханов хотел бы донести до людей и такую важную мысль. Всякий ложный вызов – это злонамеренное отвлечение спасателей от серьезного дела, когда чья-то жизнь действительно подвергается конкретной опасности, требующей экстренного вмешательства. И напоминает: за каждую мнимую тревогу, поднимаемую шутки ради, сейчас предусмотрена административная ответственность по статье 438 Административно-правового кодекса. За первый ложный вызов телефонный хулиган заплатит более 87 тысяч тенге, за повторный, рецидивный, уже более 175 тысяч. За несовершеннолетних ответят родители, и тоже немалыми деньгами. Ну а если какому-то шутнику придет в голову звонить в службу спасения по поводу, допустим, заминирования объекта… то здесь уже шутки плохи: его ждет ответственность уголовная, здесь терроризмом пахнет.

Любимый город может спать спокойно

Само существование департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкента под крепким руководством полковника Мадияра Есенгельдиевича Жаксибаева внушает жителям нашего мегаполиса чувство защищенности и уверенности в том, что в трудную минуту тебя не оставят наедине с бедой. Судите сами. В городе постоянно находятся на посту 9 пожарных частей, 758 пожарных, из которых ежедневно заступают на службу 130 человек и 11 спасателей высокой квалификации. В автопарке наготове стоит около 40 единиц специализированной техники, в ангаре аэропорта ждет своего часа ведомственный вертолет. Если говорить о тех, кто непосредственно спасает людей, бывает, с риском для жизни, то их в штате сейчас насчитывается 630 человек. В это число входят и альпинисты, и водолазы, и пожарные, которые, по сути, те же спасатели – с навыками широкого диапазона действий.

Говоря о риске для жизни, то употребляю эту фразу не для красного словца. Ребята действительно порой, как говорится, ходят по лезвию ножа. И гибнут. Так погибли при исполнении долга пожарные Бахыт Алпысбаев, Жулдызбек Есеналиев и спасатель Жомарт Сарсенбеков. Конечно, Родина наградила их орденами и медалями за героизм и мужество. Но посмертно, а молодые жизни не вернешь… Я спросила у своего собеседника: «А нельзя было выбрать постоянно рискующим людям более безопасную работу? Неужели только за лишним приливом адреналина идут они грудью на опасные баррикады?»

«Наша профессия благородна и жизненно необходима людям, – сказал Дархан Райханов, – и нет для мужчины чувств более острых, чем удовлетворение своей работой и осознание выполненного долга».

С праздником, спасатели! И пусть Всевышний тоже вас охранит и спасет от возможных бед.

Елена ЛЕТЯГИНА