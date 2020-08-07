В поисковых работах было задействовано 5 спасателей из Шымкента и 15 сотрудников ДЧС Туркестанской области.

6 августа 2020 года в 21.06 часов на службу «112» поступило сообщение о том, что в районе ущелья Южная Турбаза, расположенного в 10 км от села Жанажол, Первомаевского сельского округа Толебийского района в 16.00 часов мужчина, 1946 года, и женщина, 1962 года рождения, заблудились в горах.

Спасатели Оперативно-спасательного отряда ДЧС г.Шымкент в составе 5 человек выехали в 21.11 часов в горы и приступили к поисковым работам. Также в поиске было задействовано 15 сотрудников ДЧС Туркестанской области. В 00-07 часов из-за наступления темноты поиски были приостановлены.

07 августа в 06.00 часов 5 спасателей возобновили поиск заблудившихся граждан. В результате в 07 часов 05 минут заблудившиеся были найдены и эвакуированы.

Уважаемые граждане! Перед выходом в горы не забывайте о безопасности, прежде всего. Несоблюдение правил безопасности-это опасно для вашей жизни. Перед выходом в горную местность заранее сообщите об этом родственникам и спасателям. При себе необходимо иметь полный заряд мобильного телефона, теплую одежду и продукты питания.