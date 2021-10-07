На юге Казахстана после модернизации открылся таможенный пост «Бауржан Конысбаев» – самый южный в республике.

Именно через этот пункт в страны ЕАЭС попадают овощи и фрукты из Узбекистана и Таджикистана.

С работой модернизированного пункта таможенного поста ознакомился Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

Он специально прибыл в Туркестанскую область, чтобы лично посмотреть, как в Казахстане развивают транспортно-логистический комплекс между соседними странами.

Много лет Максут Бисембаев возит продукты в соседние страны. Говорит, раньше водителям большегрузов на казахстанско-узбекской границе приходилось простаивать неделю! После модернизации таможенного поста, вместо километровых заторов на границе всего несколько машин.

Максут Бисембаев, водитель фуры: «Раньше мы неделями стояли в очереди, здесь невозможно было. Сейчас удобно стало, от силы 15 минут, и сразу в Узбекистан, в Узбекистане тоже хорошо стало. Раньше в месяц один рейс делал. Сейчас два-три успеваю».

Оформление документов водители проходят онлайн. Время прибытия на досмотр назначают на сайте.

Газиз Аббасов, руководитель таможенного поста «Бауыржан Конысбаев»: «У нас есть система интегрированного контроля, по которой мы принимаем решение, не выходя из кабинета, без контакта с водителями. Водитель при прохождении пункта пропуска не покидает транспортного средства, и у нас автоматически оперативно принимается решение – выпускать или просить дополнительные документы.

Пункт «Бауыржан Конысбаев» – главные ворота для товаров из южных стран в ЕАЭС.

На реконструкцию понадобилось около 35 млн долларов.

Результат модернизации оценил генеральный секретарь Всемирной таможенной организации.

Кунио Микурия, генеральный секретарь всемирной таможенной организации: «Пункт соответствует всем мировым стандартам. Здесь новое оборудование. Работающие специалисты прошли подготовку и подтвердили свою квалификацию. Казахстан приложил максимум усилий для эффективного контроля на границах республики».

Пока пункт пропускает только фуры с грузом. После снятия карантинных ограничений, через таможню смогут проходить граждане Узбекистана и Казахстана – до 10 тысяч человек ежедневно.

В планах строительство гостиницы, кафе для транзитных пассажиров.