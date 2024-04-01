Аэропорт Шымкента принял первый рейс из Парижа

В аэропорту Шымкента впервые приземлился грузовой самолет из Парижа, сообщила пресс-служба городского акимата.

«Техническая посадка воздушного судна, следовавшего по маршруту Париж-Шымкент-Хайнань состоялась в аэропорту Шымкента в рамках ранее достигнутых договорённостей с французским грузовым перевозчиком «FTL airlines»», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем грузовые авиаперевозки в Шымкент планируется организовать на регулярной основе. Данное событие станет серьезным шагом в развитии логистической инфраструктуры мегаполиса.

«Напомним, в Послании народу глава государства обозначил, что Казахстан должен усилить свои позиции в качестве узлового транзитного хаба в Евразии и стать со временем полноценной транспортно-логистической державой. Транспортно-логистическая отрасль должна стать одним из локомотивов экономического развития страны», — заявили в акимате.

Также сообщается, что в связи с высокой загруженностью в Шымкенте действующей территории «Торгово-логистический центр», было принято решение о расширении общей площади хаба с 92 до 136,29 га.

На сегодняшний день здесь уже реализовано 4 инвестиционных проекта общей стоимостью 25,2 млрд тенге.

В настоящее время сформирован пул из 29 инвестиционных проектов общей стоимостью 59 млрд. тенге.

Ранее сообщалось, что между Казахстаном и Кипром могут запустить прямые авиарейсы.

Заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и его коллега, глава МИД Кипра Константинос Комбос подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам воздушного сообщения, подготовленный авиационными властями двух стран.

«Меморандум о взаимопонимании предусматривает права на выполнение до 7 рейсов в неделю назначенными перевозчиками каждой из сторон. Также предусмотрено множественное назначение перевозчиков с каждой стороны», — говорится в сообщении.

Так, казахстанские авиакомпании имеют право выполнять перевозки в города на территории Республики Кипр — Ларнака и Пафос, кипрские авиакомпании в города на территории Республики Казахстан — Астана и Алматы.

Подписание меморандума о взаимопонимании позволит укрепить экономическое, деловое и туристическое сотрудничество между двумя странами, утверждают в ведомстве.