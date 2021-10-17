В Мактааральском районе Туркестанской области состоялось открытие бюста государственному деятелю Косману Айтмухаметову.

Он всю свою сознательную жизнь посвятил процветанию страны, становлению столицы Нур-Султан и возрождению Туркестанской области.

В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, мама, родные и близкие Космана Кайыртаевича, а также коллеги и жители Мактааральского района. В ходе встречи прозвучали прекрасные слова в честь него, воспоминания коллег. Занимавший пост заместителя акима области он скончался в прошлом году, в возрасте 57 лет, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

— Какую бы должность в государственной службе Косман Айтмухаметов не занимал — он проявил себя как прекрасный организатор, компетентный и требовательный руководитель. Благодаря своему высокому профессионализму, ответственности, инициативности, особой продуктивности, его умение находить неординарные пути решения любых вопросов, он внес значительный вклад в развитие и становление современного общества. Как надежный спутник и партнер акима области Умирзака Шукеева, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие Туркестанской области, в развитие города Туркестан, — отметил в ходе встречи С. Калкаманов.

Косман Кайыртаевич принимал активное участие в развитии нового областного центра — города Туркестан. Помимо этого, он внес значительный вклад в восстановление города Арысь, населенных пунктов, пострадавших от наводнения в Мактааральском районе. Руководил штабом по ликвидации чрезвычайной ситуации, способствовал качественному и своевременному ходу строительства.

Несмотря на тяжесть всей работы, он был с мактааральцами в критический час, проявил свою активную гражданскую позицию. Неоценим его труд в организации работ по восстановлению населенных пунктов. Принимал непосредственное участие в расчищение завалов, держал на контроле строительство новых жилых помещении и восстановление домов. Не ослаблял контроль и при расчете ущерба пострадавшего имущества. Свой яркий след он оставил и при восстановительных работах в пострадавших от наводнения населенных пунктах Женис, Жанатурмыс, Достык, дислокации населения в микрорайон Жанакент.

За его заслуги перед мактааральцами акиматом и жителями Мактааральского района было направлено предложение в республиканскую ономастическую комиссию по присвоению в Мырзакенте центральной улицы именем Космана Айтмухаметова. В результате комиссия приняла положительное решение, одна из улиц в Мырзакенте была присвоена Косману Айтмухаметову. 15 октября состоялось торжественное открытие памятника-бюста в новом парке, расположенном в центре микрорайона.