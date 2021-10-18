Шымкентский городской театр кукол и юного зрителя города Шымкента приглашает жителей и гостей города на «Ярмарку кукол», которая состоится 20 октября на площади «Арбат».

В этот день коллектив театра готовит для юных зрителей новую программу.

Ярмарка начнется с показа кукол, где специалисты покажут мастер-класс по изготовлению театральной куклы.

По словам организаторов, вместе с «воплощением» кукол на ярмарке своими секретами поделятся режиссеры-постановщики.

На ярмарке дети смогут полюбоваться сказочными персонажами и куклами в разных образах и приобрести понравившиеся.

Мероприятие, посвященное с целью эффективной организации досуга детей, пройдет 20 октября, на «Арбате» в 11: 00 часов и продлится до 17: 00 часов.