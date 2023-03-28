Лучших юных художников выбирали в Шымкенте

Шымкентский Арбат на один день превратился в выставку талантов юных художников страны с весёлыми аниматорами, передает OTYRAR.

Городской театр кукол и юного зрителя подводит итоги республиканского конкурса «Сорок героев — сорок сказок».

Все работы выразительны, выполнены в различных техниках изобразительного искусства. От сказочных героев, которых изобразили на своих картинах юные художники, не возможно оторвать взгляд — волшебные и добрые, грустные и смешные.

Не сразу догадаешься, что это артисты театра кукол и юного зрителя — главные организаторы конкурса. Оперные арии в их исполнении вызвали в сердцах зрителей восторг и бурю эмоций. Это было совершенно очевидно: по лицам, улыбкам и блеску глаз.

Зрители с нескрываемым интересом и восхищением смотрели мини-спектакль и аплодировали. Не остался незамеченным и талант юных участников концертной программы.

Конкурс детских рисунков проходил в течение года. Больше 500 работ талантливые художники отправляли в Шымкент со всего Казахстана. Сказка – это мир, наполненный путешествиями, приключениями и загадками. Это лучший источник получения новых знаний о других народах, их традициях и обычаях

Самат Алтай, директор театра кукол и юного зрителя г.Шымкента:

«За сорок лет в нашем театре собралось более 500 кукол. Мы показываем детям больше 160 спектаклей, сказки на казахском и русском языках. Если говорить о конкурсе, то начали мы его в прошлом году еще. Награждение проведем сегодня. Рисунки присылали из 6 городов и 16 регионов Казахстана».

Обладателю первого места из города Алматы вручили трехдневную туристическую путевку «Приезжай в Шымкент». Второе место у юного художника из Шымкента, ему достался сертификат «Дорогой зритель», на бесплатное годовое посещение театра кукол. Обладатель третьего места из Кентау получил сертификат «12 месяцев — 12 сказок».

Юный победитель сможет наслаждаться представлением бесплатно один раз в месяц в течение года. Работы победителей будут бережно храниться в музее.