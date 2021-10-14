Полицейские Туркестанской области выявили факт незаконной охоты на диких животных.

Примерно в 12 00 ч. в ходе очередных отработок на территории Тулькубасского района стражи порядка задержали мужчину, незаконно подстрелившего дикого кабана.

Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила около 700 тысяч тенге.

В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли у подозреваемого одну тушу кабана и охотничье ружье.

В итоге, решением Тулькубасского районного суда за незаконную охоту подсудимому назначили 3,5 года ограничения свободы.