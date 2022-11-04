Браконьер в Туркестанской области подстрелил краснокнижного архара

Браконьер в Туркесанской области подстрелил краснокнижного архара. Тушу животного обнаружили сотрудники полиции Байдибекского района.

Правоохранитель заметил в горной местности мужчину на лошади, подозрение у полицейского вызвал мешок, который он вез с собой. Сомнения оказались не напрасны: внутри была разделанная туша краснокнижного архара. Мужчина оказался пастухом, признался, что поймал архара вместе со своими собаками.

«Данный факт зарегистрировали по статье “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”, проводится досудебное расследование», — говорит Мансур Аманбай инспектор департамента полиции Туркестанской области.

За незаконную добычу редких животных, занесенных в Красную книгу, предусмотрена строгая ответственность. Мужчину ждет штраф до 9 миллионов тенге, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Сегодня архары в Казахстане находятся на грани выживания. Если не сохранять популяцию будущие поколения смогут увидеть исчезающих животных разве что на картинках в книгах или интернете.