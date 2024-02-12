Рога архара и сайгака обнаружили дома у мужчины в Шымкенте

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Тина Кудайберген
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Полицейские обнаружили у жителя Шымкента рога архара и сайгака, передает OTYRAR.

В одном из поселков Толебийского района полицейские остановили автомобиль Audi, у пассажира которой в рюкзаке обнаружили череп и несколько рогов, предположительно архара и сайгака. 

Изъятые у ранее судимого жителя Шымкента вещественные доказательства направили на соответствующие экспертизы. 

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время по данному  факту  проводится досудебное расследование.

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