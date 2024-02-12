Рога архара и сайгака обнаружили дома у мужчины в Шымкенте

Полицейские обнаружили у жителя Шымкента рога архара и сайгака, передает OTYRAR.

В одном из поселков Толебийского района полицейские остановили автомобиль Audi, у пассажира которой в рюкзаке обнаружили череп и несколько рогов, предположительно архара и сайгака.

Изъятые у ранее судимого жителя Шымкента вещественные доказательства направили на соответствующие экспертизы.

Подозреваемого доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.