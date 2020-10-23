В ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» бьют тревогу: Неизвестные, наносят рекламу наркотических средств на распределительные узлы.

Впрочем, эта беда касается не только нашего предприятия. Аналогичные трафареты, можно увидеть и на фасадах домов. Так что, это общая беда.

С начала октября дилерскими организациями ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг», было выявлено 24 случая нанесения рекламы наркотиков на распределительные узлы. Конечно, все это было быстро закрашено, но, к сожалению, история повторяется с завидной регулярностью.

«Все эти деяния подпадают под действие, как уголовного, так и административного кодексов, — считает начальник юридического отдела предприятия Кенес Алибаев, — в первую очередь, это реклама наркотических средств, второе — вандализм, третье – нанесение порчи чужому имуществу. Мы убедительно просим сообщать нам или полицейским о подобных фактах».

В управлении по борьбе с наркобизнесом департамента полиции Шымкента сообщили, что реклама наркотиков — серьезная проблема и с ней борются.

К примеру, созданы специальные группы быстрого реагирования из числа оперативников УБН и сотрудников местной полицейской службы. Сейчас ведется работа, по привлечению волонтеров – девушек и парней с молодежного ресурсного центра.

Особую помощь в раскрытии личностей, которые способствую распространению наркотической заразы, могут оказать обычные жители Шымкента. Полицейские просят горожан, по возможности делать фото или видеофиксацию, сообщать любые данные, которые помогут задержать распространителей рекламы наркотиков.

Информацию можно напрямую отправлять сотрудникам УБН ДП г. Шымкент. WhatsApp: +77788881000; +77786679997. Можете скидывать данные в наши мобильные сети или в мессенджеры: +77019892219;+77057581111.