Какие цены на мясо ожидать казахстанцам? В мясном союзе страны говорят, цены на корма в этом году поднялись почти в два раза. А значит и содержать скотину стало дороже.

Оспан Укибаев не знает что делать со своим десятком баранов. Говорит, прокормить животных сложно — корм дорогой. Пресс сена раньше покупали за тысячу тенге, сейчас цена выросла до двух тысяч. Продавать животных тоже невыгодно.

«Нечем кормить животных. Таких тощих даже никто не покупает. У меня хоть пенсия есть, а что делать людям, у которых скотина — единственный доход?», — говорит мужчина.

Цена на мясо растет из за большого количества предложений. Многие фермеры в преддверии зимы решили забить скот, поэтому цены на мясо упали. Вот только не для потребителей.

«Фермер несет убытки, он продает мясо в районе 1500-1600 тенге. Очень много коров идет на убой и цена упала до 1100 тенге, плохо для потребителей, что они эту цену не видят, эта цена остается у перекупщиков», — говорит Аскар Жубатыров, исполнительный директор мясного союза Казахстана.

Цена в рознице в среднем 2600-2800 тенге за килограмм мякоти говядины. На новогодние праздники ценники традиционно поднимут, но не сильно, а вот в следующем году стоит ждать повышения цены. Эксперт прогнозирует к концу лета 2022 году ценник в 3,5 тысячи тенге за килограмм говядины. Выход есть, охлажденное мясо раньше экспортировали в Китай, уже как год рынки поднебесной для казахстанских фермеров закрыты. Специалисты говорят, в ситуацию должны вмешаться Министерство интеграции и торговли, а также Минсельхоз. Иначе крестьяне так и будут уходить в минус. Пока же, продавать мясо им не выгодно. Намного прибыльнее реализовать коров и баранов на внешний рынок живыми. Но это могут себе позволить только крупные фермерские хозяйства, мелкие предприниматели продолжают терять деньги.