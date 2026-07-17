В Туркестанской области оценили развитие мясопереработки

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров ознакомился с работой производственных площадок, оценил организацию технологического процесса и поручил ответственным специалистам усилить контроль за качеством выпускаемой продукции, а также продолжить работу по расширению экспортного потенциала отрасли.

В ходе встречи с коллективом предприятия и местными фермерами совместно с акимом Туркестанской области обсудили перспективы развития мясного животноводства, увеличение объемов производства и выход отечественной продукции на новые зарубежные рынки.

Айдарбек Сапаров, министр сельского хозяйства РК: «Как вы знаете, в последние годы были запущены несколько государственных программ. По многим из них уже решены вопросы финансирования. Если раньше на поддержку отрасли выделялись значительно меньшие средства, то сегодня объем государственной помощи существенно увеличился. Многие из вас уже участвуют в этих программах, а тем, кто еще не знаком с их условиями, мы готовы подробно рассказать позже. На сегодняшний день удалось решить немало важных вопросов. Все мы понимаем, что без государственной поддержки развитие сельского хозяйства невозможно. Продолжается поддержка аграриев через льготное кредитование. Действуют программы, предусматривающие кредиты под 5% годовых с отсрочкой платежей. Кроме того, по поручению Главы государства разработана и уже начала реализовываться специальная программа, направленная на дальнейшее развитие сельского хозяйства. Именно поэтому я приехал сегодня к вам — чтобы встретиться, выслушать ваши предложения, ответить на вопросы и обсудить имеющиеся проблемы. Хочу еще раз поблагодарить вас за ваш труд. Вы ежедневно выполняете огромную работу. Благодаря вашим усилиям увеличивается поголовье скота, развивается сельское хозяйство, растут объемы производства. Это непростой труд».

В рамках рабочей поездки министр посетил мясоперерабатывающий комплекс ТОО «KAZ ECO MEAT». Предприятие способно выпускать от 30 до 40 тысяч тонн продукции в год. Комплекс, строительство которого завершилось в прошлом году, расположен на территории 460 гектаров и специализируется на глубокой переработке мяса лошадей, крупного и мелкого рогатого скота.

За одну смену здесь перерабатывают до 500 голов крупного и 600 голов мелкого рогатого скота. Производство оснащено современным оборудованием, на предприятии трудятся 70 человек, а средняя заработная плата составляет 200 тысяч теңге. Половина продукции поставляется на внутренний рынок, остальная экспортируется за рубеж.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Сегодня я приехал, чтобы ознакомиться с тем, как в сельском хозяйстве внедряются современные технологии и реализуются проводимые работы. Также хотел встретиться с вами лично, обсудить имеющиеся вопросы, выслушать ваши предложения и узнать о текущей ситуации в отрасли. Именно поэтому сегодня я приехал, чтобы встретиться с вами и открыто обсудить все актуальные вопросы».

Сегодня Туркестанская область остается одним из ведущих регионов страны по развитию животноводства и экспорту мясной продукции. Здесь последовательно расширяются мощности откормочных площадок, строятся современные мясоперерабатывающие предприятия и формируется полный производственный цикл — от выращивания скота до выпуска готовой продукции.

Внедрение современных технологий и соблюдение международных стандартов качества позволяют региону укреплять свои позиции как на внутреннем, так и на внешних рынках.