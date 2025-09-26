На рынке Шымкента говядина стоит от 4000, вопреки заявлениям Минторга

От 3400 до 3500 тенге за килограмм говядины. Такие цены озвучили в Минторговле. Там уточняют, что себестоимость мяса не превышает 3000 тенге, а торговая наценка составляет максимум 15%. В ведомстве считают, что жалобы горожан на высокие цены необоснованные.

Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции РК: «Если брать электронную торговлю, то, конечно, филе баранины для шашлыка, обойдется вам в 5700, потому что это уже упакованное, подготовленное мясо. Наша задача — обеспечить выбор для потребителя. Есть доступная стоимость, для социально-уязвимых слоев населения, есть и более дорогие мясные вырезки. Выбирать вам».

И здесь у граждан возникает вопрос: выходит, что казахстанцам с низким доходом остаётся довольствоваться только костями?

Арман Шаккалиев, министр торговли и интеграции РК: «Вопрос в другом. Важно понять, что сейчас вы смело можете приобрести на оптовом рынке, филейную часть говядины не за 5000, а за цену в разы ниже. Цены на говядину варьируются. Наша задача обеспечить наличие этого мяса, а так же соблюдение ценовой надбавки».

Что ж, проверим, удастся ли нам найти ту самую говядину «в разы дешевле» на обычном рынке?!

На одном из городских рынков за килограмм мяса придется заплатить минимум 4000 тенге. Филе обойдется дороже. Его цена начинается от 5000.

Вагиф Алиев, продавец мяса: «Закупочная цена сейчас чуть-чуть упала. Это же все связано с экспортом. Последний раз закупали по 3800 тенге. — А сколько процентов наценяете на мясо? — Посчитать надо, не знаю. Ничего не могу сказать».

А вот и второй рынок — другой район, другие продавцы. Но что мы видим? Здесь ценник примерно тот же — от 4000 тенге придется заплатить за килограмм говядины.

Мырзан Назарбеков, продавец мяса: «Мы закупаем говядину по 3500, продаем за 4200. — А как формируется наценка? — На 500-600 тенге всегда наценяем».

В свою очередь горожане признаются, экономить готовы на многом, но только не на говядине.

— Берем говядину. Меньше брать не будем. Семья большая, да и тем более очень любим ее.

— Я в основном ем только говядину. Не думаю, что буду отказываться или брать меньше, так как всю жизнь ее берем.

— Берем, конечно. Брать будем, а куда деваться?!

Эксперимент показывает, что найти говядину по 3000 тенге, как уверяют в Министерстве торговли, возможно, разве что в параллельной реальности.

Если вы столкнулись с непомерно высокими ценами на мясо, можете позвонить на горячую линию Минторга по омерам:

Шымкент: 8 (7252) 53-07-06

Туркестанская область: +7 707 111 6501; +7 771 322 82 82

Алматы: 8 (727) 392-21-54

Астана: 8 (7172) 57-64-02