В Казахстане подписан меморандум по стабилизации цен на говядину

Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, министерство сельского хозяйства и Союз животноводов Казахстана подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на стабилизацию цен на говядину на внутреннем рынке.

Документ предусматривает меры по обеспечению ценовой стабильности, предотвращению дефицита и повышению социальной ответственности бизнеса.

В рамках меморандума Союз животноводов обязался приоритетно обеспечивать внутренний рынок мясной продукцией, направлять не менее 15% экспортного объёма говядины на внутренний рынок через торговые сети и поставлять мясо по фиксированной отпускной цене производителей — 3 275 тенге за килограмм без учёта НДС.

При этом отмечается, что конечная розничная цена может отличаться, поскольку на неё влияют расходы на транспортировку, хранение и другие операционные затраты.

Министерство сельского хозяйства будет учитывать предложения отрасли при формировании государственной политики и, при полном обеспечении внутреннего рынка, рассматривать возможность увеличения экспортных квот.

Министерство торговли и интеграции, в свою очередь, будет мониторить цены, координировать взаимодействие с торговыми сетями и контролировать уровень торговой надбавки.

Меморандум направлен на снижение ценовых колебаний, формирование прозрачного рынка и обеспечение населения доступной мясной продукцией.