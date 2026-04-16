В Казахстане подписан меморандум по стабилизации цен на говядину

Редактор Юлия Машковская
Киограмм конины на рынках Шымкента можно пробрести по 1200 тенге, говядину по 1000 тенге, баранину по 900 тенге, свинину по 1000 тенге
Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан, министерство сельского хозяйства и Союз животноводов Казахстана подписали трёхсторонний меморандум о сотрудничестве, направленный на стабилизацию цен на говядину на внутреннем рынке.

Документ предусматривает меры по обеспечению ценовой стабильности, предотвращению дефицита и повышению социальной ответственности бизнеса.

В рамках меморандума Союз животноводов обязался приоритетно обеспечивать внутренний рынок мясной продукцией, направлять не менее 15% экспортного объёма говядины на внутренний рынок через торговые сети и поставлять мясо по фиксированной отпускной цене производителей — 3 275 тенге за килограмм без учёта НДС.

При этом отмечается, что конечная розничная цена может отличаться, поскольку на неё влияют расходы на транспортировку, хранение и другие операционные затраты.

Министерство сельского хозяйства будет учитывать предложения отрасли при формировании государственной политики и, при полном обеспечении внутреннего рынка, рассматривать возможность увеличения экспортных квот.

Министерство торговли и интеграции, в свою очередь, будет мониторить цены, координировать взаимодействие с торговыми сетями и контролировать уровень торговой надбавки.

Меморандум направлен на снижение ценовых колебаний, формирование прозрачного рынка и обеспечение населения доступной мясной продукцией.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

