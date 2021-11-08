По итогам октября услуги авиатранспорта в Казахстане подорожали на 8,7% за год, сообщает FINPROM. Но в некоторых регионах рост цен достиг 30%.

Пальма первенства по дороговизне авиабилетов принадлежит Туркестанской области. В тройку лидеров также вошли Кызылординская и Мангыстауская области. Здесь стоимость услуг выросла намного выше, чем на 9% в годовой динамике:

Туркестанская область – на 30%

Кызылординская область – на 23%

Мангистауская область – на 19%

Лишь в Северо-Казахстанской области цены остались на том же уровне, что и в октябре прошлого года.

Зато в трех регионах страны цены стали ниже:

Павлодарская область – на 13%

Западно-Казахстанская область – на 15%

Акмолинская область – на 23%.

К слову, с начала года по сентябрь казахстанские авиакомпании перевезли почти 7 млн человек. По сравнению с 2019 (до коронакризисным) годом, пассажироперевозки выросли на 8%, а пассажирооборот на 85%.