Руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Туркестанской области Хаким Кушкалиев освобожден от занимаемой должности, передает BaigeNews.kz.

«Он освобождён от занимаемой должности согласно поданному им рапорту», — сообщили в Агентстве РК по противодействию коррупции.

59-летний Кушкалиев занимал эту должность с июля 2019 года.

В свое время работал старшим помощником Генерального прокурора РК по особым поручениям, в прокуратуре в ряде регионов РК, в структуре Министерства юстиции РК, был депутатом Мажилиса Парламента второго созыва, потом уходил работать в бизнес.

С 2018 года начал работать в системе Антикоррупционной службы.