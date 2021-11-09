Накануне в дежурную часть Отырарского РОП обратилась местная жительница. Она заявила, что подверглась краже в общественном транспорте.

Потерпевшая села в автобус по направлению из города Шымкент в Отырарский район. По прибытию на место, она вышла из автобуса и заметила пропажу своей сумки. В ней находились золотые и серебряные изделия на внушительную сумму. Таким образом, поездка на общественном транспорте обошлась женщине почти в 1млн 300 тыс. тенге.

После этого женщина обратилась за помощью к полицейским. Им удалось выяснить личность подозреваемой. Ее задержали и доставили в районный отдел полиции. Какое наказание понесет нарушительница, пока неизвестно.