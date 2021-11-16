В Шымкенте, Алматы и Нур-Султане состоялся торжественный старт благотворительной акции «Жолдағыға жанашыр бол».

В течение месяца в трех мегаполисах страны около 60 автомашин будут ежедневно бесплатно развозить матерей с детьми, пенсионеров и людей с инвалидностью.

Инициатором необычной акции выступила партия «Ауыл». Она приурочена к 30-летию Независимости Казахстана. К слову, к акции привлекли местных волонтеров-таксистов.

«Мы развезем по адресам всех, кто в этом нуждается. Водителей, желающих творить добро, с каждым днем становится все больше. Представляете, сколько людей, сейчас вот холода, общественный транспорт стоит, даже такси. Да, такси доступно, но отвозить дорого, а мы, минимум один человек по 6-7 раз ездит в городе. Каждый раз по 5-6 человек мы можем отвезти спокойно. Это нормальное человеческое явление», – говорит секретарь НДПП «Ауыл» Анас Баккожаев.