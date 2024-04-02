Бесплатное такси по пятницам ездит в Шымкенте

Бесплатное такси ездит в Шымкенте. Сатжан Аймурзаев уже 7 лет по пятницам в священный месяц рамазан перевозит людей бесплатно. Каждому пассажиру вручает финики и воду.

Сатжан Аймурзаев за рулем больше 20 лет. Мужчина таксует и этим зарабатывает на жизнь. Один из дней священного месяца рамазан — исключение. С утра священной для мусульман пятницы и до позднего вечера он возит пассажиров бесплатно. Доброй традиции, по словам Сатжана Аймурзаева, уже 7 лет.

«Не всё в этом мире сводится к деньгам. У меня есть бензин, есть заработанные деньги, но в пятницу я вожу людей бесплатно. Ни одного тенге не беру. Есть люди, которые в этом нуждаются: пожилые люди, студенты», — говорит Сатжан Аймурзаев, житель г. Шымкента.

В подарок к бесплатной поездке мужчина раздает пассажирам воду и финики.

«Я студент, очень рад, что могу доехать бесплатно. Я спешил на ауызашар, Сатжан-ага довез, дал финики и воду, очень приятно», — говорит Барысхан Шынтасов, пассажир.

Мужчина говорит, с особым трепетом готовится к пятничной поездке. Закупает воду, финики и непременно запасается хорошим настроением.

«Мы дома с дочкой готовим воду и кладем в упаковку несколько фиников. Всем пассажирам я всегда желаю удачи, чтобы их день был хорошим. Доброжелательности учу и детей», — рассказывает Сатжан.

В священный месяц рамазан, говорит Сатжан-ага, сам всевышний велит совершать благие дела.