Заместитель акима Шымкента Максут Исахов обратился к жителям Шымкента, передает OTYRAR.

«С пятого января в Шымкенте улицу Аргынбекова от Байтурсынова до улицы Жусипова закроют на восемь месяцев. До пятого сентября движение по проспекту Байдибек-Би не останавливается. Самый сложный момент, это когда мы закроем перекресток с пятого сентября по пятое декабря. Там будет идти строительство развязки», — сказал Максут Исахов.

Закрывается проспект Байдибек би и улица Аргынбекова, а после пятого декабря движение полностью откроется. Далее частично откроется пр. Байдиьбек-Би.