Несмотря на то, что до старта нового сезона Казахстанской Премьер-лиги по футболу остается еще больше двух месяцев, эксперты беттинг-сферы уже «заглядывают в будущее».

Футбольный клуб «Ордабасы» из Шымкента не смог попасть в еврокубки в сезоне-2021, финишировав на итоговом пятом месте в таблице Казахстанской Премьер-лиги, однако футбол подопечные Александра Седнева показали вполне качественный, и по мнению экспертов, если клубу удастся сохранить нынешних лидеров и укрепить состав в зимнее межсезонье, то уже в следующем чемпионате коллектив вновь сможет побороться за возвращение в еврокубки.

Так считают и аналитики известной беттинг-компании 1хBet, в линии которой всегда можно отыскать любопытные варианты для пари на казахстанский футбол. Если установить приложение БК 1xBet на телефон, то в меню мобильной версии можно отыскать «роспись» на итоги будущего чемпионата Казахстана. Там «Ордабасы» один из 5-ти главных претендентов на призовые места. Безусловно, шансы коллектива из Шымкента пониже, чем у главных фаворитов первенства – «Тобола», «Кайрата» и «Астаны», однако в Топ-4, дающую при определенных обстоятельствах возможность представить Казахстан в Европе, «Ордабасы» может попасть с вероятностью в 45%. И это неплохой показатель до старта сезона.

Стоит напомнить, что для «Ордабасы» еврокубки не станут чем-то новым – команда уже неоднократно участвовала в континентальных соревнованиях. Как сообщает портал Betonmobile.KZ, где всегда доступны актуальные новости футбола и любопытные факты о выступлениях казахстанских клубов в Европе, команда из Шымкента 6 раз пробивалась во второй по силе континентальный турнир. В квалификации Лиги Европы «Ордабасы» дважды доходил до второго раунда – в сезонах 2012/13 и 2019/20, однако в упорной борьбе уступал на этой стадии норвежскому «Русенборгу» и чешской «Младе-Болеслав» соответственно. Примечательно, что и общий счет противостояний в этих случаях был идентичен – 3:4.

Отметим, что старт нового сезона в Казахстанской Премьер-лиге запланирован на 5 марта. Точный календарь поединков с участием «Ордабасы» станет известен позже.