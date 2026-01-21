ФК «Ордабасы» получил новую тренировочную базу

В Шымкенте состоялось торжественное открытие новой современной многофункциональной спортивной базы футбольного клуба «Ордабасы», предназначенной для проведения учебно-тренировочных сборов. В церемонии открытия приняли участие аким города и члены Общественного совета.

Габит Сыздыкбеков отметил стратегическую значимость нового спортивного объекта для развития массового и профессионального спорта. Создание современной спортивной инфраструктуры способствует подготовке спортсменов высокого уровня.

Площадь спортивной базы составляет более 6 тыс. кв.м. Она построена за счёт спонсорских средств и включает в себя футбольные поля с натуральным и искусственным покрытием, два тренировочных зала. На территории комплекса также функционирует комфортабельная гостиница.

Бекхан Шайзада, вратарь:

«Мы очень рады. После возвращения с учебно-тренировочных сборов в Турции надеемся, что всё будет полностью готово».

В настоящее время в составе футбольного клуба «Ордабасы» выступают пять легионеров, которые защищают цвета команды с прошлого года. В ближайшее время планируется усиление состава за счёт привлечения новых футболистов.

Ермухамед Маулен, советник президента ФК «Ордабасы»:

«У нас есть дополнительная квота — мы можем привлечь ещё пять легионеров. С 22 января команда «Ордабасы» отправится на учебно-тренировочные сборы в Анталью, Турция. В этот период будут просматриваться новые футболисты. Сейчас ведётся отбор игроков из Казахстана, Сербии и ряда европейских клубов. Они пройдут тренировочный процесс, после чего главный тренер Андрей Мартин примет окончательное решение».

По итогам прошлого сезона ФК «Ордабасы» занял седьмое место.