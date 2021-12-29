Всего в Казахстане в 2022 году готовы принять 70 тысяч единиц вышедшей из эксплуатации техники.

Компенсация в 2022 году увеличена за счет изменения размера месячного расчетного показателя. За сдачу старой легковой и большегрузной техники казахстанцы получат от 165 402 тысяч тенге до 606 474 тысяч тенге. Сумма компенсации зависит от категории и комплектации транспортного средства.

Всего с начала реализации программы жители Казахстана сдали на утилизацию около 215 тысяч старых авто. Только с января по ноябрь этого года сданы 37 495 легковых автомобилей, 5271 автобус и 7239 грузовых транспортных средств. Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплатили более 13 млрд тенге.

К слову, лидером по количеству сданных в утиль старых транспортных средств уже который год является Шымкент. Здесь только за этот год на переработку сданы 12 068 авто. Следом за Шымкентом идет Алматы – 5175 ед., на третьем месте Тараз – 4788 единиц техники.

Принятая транспортная техника утилизируется на Карагандинском заводе. Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz.