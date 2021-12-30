Детей, оставшихся без попечения родителей, поздравили сотрудники Департамента полиции г. Шымкента.

Стихотворения, душевные песни о волшебном и зажигательные танцы. Ежегодная традиция празднования Нового года в детском доме №4 Шымкента прошла на ура. Поздравить детей с наступлением волшебного праздника пришли настоящие стражи порядка. В этом году, впрочем как и до этого, не обошлось и без подарков. Правоохранители поздравили детей и пожелали им хорошей учебы.

«От имени личного состава департамента мы хотим пожелать вам всего самого наил­учшего. Хорошо учите­сь и занимайтесь спо­ртом, слушайтесь сво­их преподавателей. Будьте здоровы, счаст­ливы, желаю, чтобы все ваши желан­ия исполнились в Новом году! Мы рады навещать вас и всегда готовы оказать поддержку!», — сказал заместитель начальни­ка Департамента поли­ции г. Шымкента полковник по­лиции Алмас Амзеев.

Педагоги и сами дети от всей души поблагодарили шымкентских полицейских за внимание, поддержку и новогодние подарки.

К слову, воспитанники детского дома №4 с 2019 года под опекой Департамента полиции города. По их инициативе в детском доме созданы спортивные секции. Воспитанники не раз занимали призовые места на республиканских соревнованиях. Также полиция оказывает содействие для поступления выпускников в военную школу «Жас улан» и Карагандинскую Академию МВД РК.