С начала года в Шымкенте из окон выпали восемь детей

Трагедия в Шымкенте. В микрорайоне Туран-2 двухлетний ребёнок выпал из окна шестого этажа и скончался по пути в больницу. По данным городского департамента по чрезвычайным ситуациям, это уже четвёртый подобный случай с начала года.

Инцидент произошёл днём, 6 июля. По информации ДЧС, семья снимала квартиру на шестом этаже девятиэтажного дома. В момент трагедии ребёнок находился дома с матерью — отец был на работе.

Мать на короткое время вышла на кухню. Предположительно, малыш подошёл к открытому окну в гостиной и облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса ребёнка.

Ирисмад Махмудов, руководитель управления ДЧС Шымкента: «Поступило сообщение о падении ребёнка из окна шестого этажа. На место выехали наши сотрудники. По предварительным данным, ребёнок облокотился на москитную сетку и вместе с ней выпал на землю. К сожалению, он скончался по дороге в больницу, в машине скорой помощи».

По словам представителей ДЧС, это уже четвёртый случай падения детей из окон в Шымкенте с начала 2025 года. Трое из них завершились трагически.

Ирисмад Махмудов, руководитель управления ДЧС Шымкента: «Мы вновь обращаемся ко всем родителям: не оставляйте маленьких детей без присмотра, особенно в летний период. В жару люди полностью открывают окна, и это может быть смертельно опасно. Устанавливайте ограничители, не ставьте мебель у окон, не полагайтесь на москитные сетки — они не удержат ребёнка».

Спасатели напоминают: трагедия может произойти за секунды. Только в 2024 году в Шымкенте из окон выпали восемь детей. Один погиб, остальные получили травмы различной степени тяжести. Но сколько бы ни велась разъяснительная работа, главная мера профилактики — ответственность родителей.