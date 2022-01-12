Во время беспорядков пострадали 23 объектов бизнеса, 12 из них уже восстановлены, сообщает OTYRAR.

Во время беспорядков в Шымкенте разграблены и разгромлены 4 банкомата, магазины сотовых аксессуаров, техники, одежды, точки общественного питания. Мародеры также успели угнать спецтехнику с территории строительных объектов, сжечь несколько автобусов.

Все пострадавшие от рук мародеров объекты бизнеса находились в микрорайонах Нурсат, Север и на улице Иляева.

Общая сумма ущерба бизнесу оценивается в 226 млн 595 тысяч тенге. По информации Палаты предпринимателей Шымкента, данные цифры могут вырасти.

«Звонки поступают ежедневно. Каждый день обновляется список обращений предпринимателей. Ранее мы выдавали информацию о 100 млн тенге ущерба. Сумма увеличилась. Создана специальная комиссия, которая будет оценивать ущерб. Создан общественный фонд совместно с Атамекеном. Возместят ущерб, будут выделять деньги», — сообщили в пресс службе Палаты предпринимателей г. Шымкента.

На сегодняшний день, все объекты бизнеса в южном мегаполисе заработали в штатном режиме.