Владельцы автомоек жалуются, что их бизнес хотят закрыть

В антикоре Шымкента разговоры ведутся на повышенных тонах. Предприниматели недовольны решением о сносе автомоек самообслуживания.

По словам бизнесменов, в этом случае сотни человек останутся без работы.

Актоты Омарбаекова юрист:

«Да, они нарушили закон, да они без разрешительных документов построили. В данном случае они все привлечены к ответственности по 463 статье. Я считаю, что этого наказания достаточно. Согласно 137 статье о предпринимателях при мониторинге государственный орган выдает предписание о устранении нарушений выявленных. Если ты не устранил применяется мера административного взыскания. Но, в данном случае людям даже не дали возможность».

Сакен Абишев предприниматель:

«Если завтра автомойки закроют, вы можете предоставить работу всем этим людям? Есть завод, у которого мы берем химию, там где-то 200 человек работают. Есть еще таксисты, они два раза в день моют машины. Им невыгодно мыть машины на крупных автомойках, поэтому и пользуются мойками самообслуживания. Завтра таксисты, что?! возле Кошкар-аты должны машины мыть? У меня, например, есть госакт, там прописано, что здесь будет построена автомойка».

Чиновники уверяют, они действуют в рамках закона. Прежде, чем строить автомойки, необходимо собрать соответствующие документы. Если объект противоречит архитектурно-строительным нормам, то его необходимо снести, другого выхода нет.

Бауыржан Аймагамбентов заместитель руководителя управления ГАСК г. Шымкента:

«Для того чтобы привезти все в соответствии с законодательством мы применили административные меры и поданный иск является гражданской мерой с нашей стороны для предотвращения массового строительства без разрешительных документов. Поэтому мы начали поэтапно».

Бизнесмены настаивают: для объектов лёгкой конструкции, сбор документов не требуется. Владельцев автомоек поддерживают представители антикора и прокуратуры Шымкента.

Жандос Жумабаев первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции г. Шымкента:

«Это легкая конструкция. Два часа хватает снести его по-хорошему. Это бизнес такой, наоборот думаю, поддержать его нужно. Таких проблемных объектов по городу думаю много, которые капитально были построены. Не только президент, но еще и народные избранники говорят об этом в каждом послании. Они же действительно людей кормят, обеспечивают работой».

Нуржан Нурланулы старший помощник прокурора г. Шымкента:

«При составлении протокола, а а ткже привлечении к административной ответственности со стороны суда была дана оценка. Они не имели право без проведений проверки составлять протокола. Поэтому есть судебная активная сила есть. Считаю, что это уже на рации.

-Вы намерены как-то вмешаться в ситуацию?

-Намерены в рамках закона. По закону каждое дело нужно посмотреть индивидуально».

Большинство бизнесменов уверяют: узаконить автомойки им не удаётся. Госорганы отказывают в предоставлении первичных разрешительных документов.

Некоторым владельцам автомоек удалось собрать архитектурно-планировочное задание. Однако, даже при его наличии, приходит отказ, жалуются бизнесмены. Сейчас объекты предпринимательства, находятся в подвешенном состоянии. Свою правоту бизнесмены будут отстаивать в суде.