18-летняя девушка спрыгнула с 5 этажа в Шымкенте

В Шымкенте девушка 2004 года рождения сбросилась с 5 этажа и упала на козырек здания магазина.

На пульт управления «112» Службы спасения ДЧС г. Шымкента 20 февраля 2022 года в 00:22 поступило сообщение от службы скорой медицинской помощи.

В сообщении говорилось, что на пересечении улиц Рыскулбекова и Иляева девушка прыгнула с 5-го этажа. Предварительно это была попытка суицида в ходе семейного скандала. Девушка упала на козырек здания магазина, требовалась помощь спасателей.

На место происшествия прибыли спасатели и с помощью альпинистского снаряжения на носилках спустили пострадавшую вниз.

Все обстоятельства предстоит выяснить полицейским.