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На главную Анонс Куда сходить в Шымкенте 22 октября: спектакль, выставки и кино

Куда сходить в Шымкенте 22 октября: спектакль, выставки и кино

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В четверг, 22 октября, в Шымкенте можно сходить на спектакль Молодёжного театра, посетить сразу две выставки или выбрать киносеанс.

Международная выставка HOMETEXDECO 2026

22 октября в Vystavochnyy Tsentr стартует международная выставка текстильного дизайна, домашнего текстиля и интерьерных решений HOMETEXDECO 2026.

В первый день запланированы церемония открытия, основная выставка, Design Forum, площадка HomeTexDeco Stage и Fashion Show. Выставка продлится до 24 октября. Организаторы сообщают, что электронный билет для посетителей можно получить бесплатно после регистрации.

Адрес: проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

Выставка «Шымкент өнімдері – 2026»

22 октября продолжит работу выставка «Шымкент өнімдері – 2026». Здесь представлена продукция местных предприятий, а посетители могут познакомиться с товарами шымкентских производителей и напрямую пообщаться с представителями компаний.

Выставка проходит с 21 по 23 октября в выставочном центре по адресу проспект Нурсултана Назарбаева, 12.

Спектакль «Құстар фестивалі»

В Шымкент жастар театры покажут спектакль «Құстар фестивалі» по произведению Дулата Исабекова. Постановка рассказывает о человеческих отношениях, власти, свободе, мечтах и выборе через образы птиц.

Начало — 19:00. Продолжительность — 70 минут. Возрастное ограничение — 12+. Стоимость билетов — от 500 теңге. Источник: Freedom Ticketon.

Что посмотреть в кино

В Galaxy Cinema Shymkent на 22 октября заявлены, в частности, мультфильм «Как приручить монстров: Рождественский переполох» — в 10:10, фильм «Клэйфейс» — в 15:05, 17:25, 19:25, 19:45 и 23:35, а также казахстанский фильм Kesu — в 23:40. Билеты — от 1700 теңге в зависимости от сеанса.

Расписание и стоимость билетов кинотеатр может изменить, поэтому перед посещением их лучше уточнить.

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