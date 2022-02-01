Мужчина пытался перебросить запрещенную «передачку» на зону, передает OTYRAR.

Как стало известно, мужчина через ограждение учреждения средней безопасности ИЧ-167/3 (колония общего режима) хотел перебросить 5 сотовых телефонов, зарядные устройства и 4 SIM-карты.

Горе доставщика быстро вычислили и задержали. Позже выяснилось, что помимо телефонов задержанный хотел перекинуть зеленое вещество со специфическим запахом (предположительно наркотическое вещество).

«Сотрудники оперативного отдела разработали план по предотвращению переброса и задержанию гражданина. Впоследствии, было установлено, что данный мужчина ранее отбывал наказание в местах лишения свободы», — пояснил начальник Департамента УИС Тенизжан Джанибеков.

Задержание провели сотрудники УИС совместно с бойцами ВЧ 6698 Национальной гвардии.

Теперь «горе-доставщику» грозит наказание, лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.