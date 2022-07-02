Стать на один день моделью, пройти по подиуму в вечернем платье под восхищенные взгляды. Для женщин за колючей проволокой мечта стала реальностью.

Модный показ — повод сменить тюремную робу на вечерние платья и высокие каблуки. Заключённые женской колонии строго режима собственными руками сшили яркие, эксклюзивные наряды и представили свои работы.

К дефиле за колючей проволокой готовились долго. Женщины проявили свои творческие способности и безграничную фантазию. Над созданием нарядов осуждённые трудились целыми отрядами.

Айнур Адильбекова, начальник учреждения ИЧ-167/4:

«У нас в учреждении имеются отряды: первый, второй, третий и четвертый отряд. Из каждого отряда выходят осуждённые женщины и показывают свои таланты на этом конкурсе».

Лариса Асеева очаровала публику актёрским талантом и уверенностью. Женщина отбывает наказание за сбыт наркотиков. Восемь лет из десяти она уже отсидела. В женской колонии она отучилась по специальности “швея и портной”. Лариса мечтает об условно-досрочном освобождении и собственном ателье.

Лариса Асеева, осужденная:

«Твердо верю в то, что я исправилась за эти года. Своими руками на данный момент могу все по швейному производству: шить, кроить. В данный момент я старшая на фабрике. Всевышний повел меня к хорошему шаг за шагом, с самого малого, с самого низа. Так что я уже уверена, что криминалом я не займусь, я могу зарабатывать своими руками».

Конкурс состоял из четырёх этапов: «Визитная карточка», «Камзол», «Курак» и «Лето, мода, красота». С нарядами для модного показа помогали преподаватели колледжа легкой промышленности и сервиса.

Меруерт Бекманова, заместитель директора колледжа легкой промышленности и сервиса:

«Мы сотрудничаем с женской колонией Шымкента с 2010-го года. Наши преподаватели обучают заключённых. Ежегодно 50 женщин получают диплом. Обучение — бесплатное, государство выделяет грант. Осуждённые учатся 10 месяцев, сдают государственный экзамен. Выпускники работают в колонии по госпрограмме «Енбек» и зарабатывают деньги».

Гран-при в конкурсе завоевала участница под номером четыре. Каждая конкурсантка получила грамоту и подарки.