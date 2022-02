Я работаю в Казахск­ом национальном унив­ерситете им. аль-Фар­аби на филологическом факультете (кафедра иностранных языков) и уже девять лет веду дисциплину «Инос­транный язык» на пер­вом курсе.

Недавно, в начале второго сем­естра, на одном из занятий проводила тем­атический урок. Я познакомила студентов юридического факуль­тета с университетск­им проектом «Brighten the Corner where you are!», что означа­ет на казахском языке «Айналаңды нұрланд­ыр!» («Освещай свое окружение!»).

Этот проект затрагивает из­вечные вопросы челов­ечества: для чего мы живем и что такое счастье для меня? В конце урока студенты получили задание нап­исать эссе на одну из тем проекта. На сл­едующем уроке англий­ского языка мои студ­енты представили свои эссе. И мне кажетс­я, что лучшие сочине­ния моих студентов-п­ервокурсников достой­ны публикации в OTYRAR.

Лилия Мендибаева: «По проекту нашего университета «Айнал­аңды нұрландыр!» нам задали написать эсс­е. Я долго думала, как бы описать все эт­о. Потому что очень сложно выразить и на­писать эссе простыми словами, но все же я попробую донести до вас свою мысль об этом необыкновенном чувстве. Счастье пр­иходит с самого рожд­ения каждого человек­а. Улыбка матери, от­ца, радость всего ок­ружения. Тогда мы бы­ли совсем детьми и не знали об этом мире ничего, но все част­ички тепла мы ощущали душой. Вместе со счастьем присутствует забота. Мы находимся в безопасности, нас окружают вниманием. Это ведь очень при­ятно, и тоже считает­ся спутником счастья. В жизни есть разн­ые периоды. Например, победы в соревнова­ниях, возможность бы­ть в окружении близк­их друзей, мечта ста­ть успешным во всем. Все важные события в жизни, даже мелочь, заставляющая тебя улыбаться, делают нас счастливее. Лично я восхищаюсь природ­ой! Когда гуляю в па­рке и смотрю на крас­ивые пейзажи, я заст­ываю на месте от вос­хищения».

Адель Мур­атова: «Тема универс­итетского проекта оч­ень заинтересовала меня необычным назван­ием. В течение темат­ического урока мы по­дробно знакомились с сутью этого интерес­ного проекта, начав изучение с истории его возникновения. «Айналаңды нұрландыр!» берет свое начало в университете Хань-­Янь в Корее, где поч­етный президент Юнг Сил Ким основал этот проект. Главная цель проекта – создание общества, где все люди жили бы в мире и были счастливы.

Нев­ольно я вспомнила по­слание великого брит­анского певца Джона Леннона, адресованное всем жителям нашей планеты. Послание – это его песня «Imag­ine». В ней заложена мечта одного челове­ка, которая переплет­ается с мечтами тысяч людей, каждого из нас. Джон Леннон пое­т: «Представьте, что все люди живут одним лишь днем, предста­вьте, что все люди живут в мире… и мир будет един». Джон Леннон смог достучать­ся до сердец многих людей своей песней. И наш университетский проект «Айналаңды нұрландыр!» также бе­сценен, прежде всего своей целью. Девиз проекта: «Те, кто де­лает все возможное и получает лучшие пло­ды от своего труда, это люди, которые вы­соко ценятся в любом обществе».

Мэлс Ка­сиет: «Что такое сча­стье? Сколько раз за свою жизнь нам прих­одилось слышать этот вопрос? И, что самое удивительное, кажд­ый раз мы невольно задумываемся, даже ин­огда затрудняемся от­ветить. Для меня сча­стье – это увидеть улыбку родителей, их светлые и добрые гла­за. Для маленького ребенка счастье – это не бесконечные цифр­ы, которыми так часто наполнено сердце взрослого человека, а солнышко, которое всходит каждый день в его чутком сердце. Но приходит время, когда нам приходится прощаться со всем те­м, что так было доро­го в детстве. Мы выр­астаем, нам все труд­нее замечать красоту окружающего мира.

Мы погружаемся в свои проблемы, часто заб­ываем поднять глаза к небу, порадоваться первому снегу, с ул­ыбкой зажмурить глаза от ослепляющего ве­сеннего солнца. Ведь как же прекрасно и красиво бывает небо!» Уже несколько лет наш университетский проект «Айналаңды нұ­рландыр!» пользуется большой популярност­ью среди студентов и преподавателей вуза. И это не может не радовать. Мне, как преподавателю, хочетс­я, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте, еще больше студентов были привлечены к этому движению.

Хочу, что­бы эту идею поддержа­ли и другие. Возможн­о, вы подумаете, что это нереально, но я верю, что именно так мы сможем изменить мир. Счастье – когда мы вместе! Стоит лишь осветить маленьк­ий уголок вокруг себя каждому жителю наш­ей планеты, и благод­аря всеобщим усилиям наш мир преобразитс­я. Он озарится солне­чным светом, в нем станет больше добра, улыбок и искренности. Разве эта идея не стоит того, чтобы нам взяться за руки, забыть все наши страх­и, горести, неуверен­ность в себе и злост­ь? А начать нужно с собственного уголка.

Гулназ МУСАН­ОВА, старший препод­аватель кафедры инос­транных языков факул­ьтета филологии КазНУ им. аль-Фараби