Я работаю в Казахском национальном университете им. аль-Фараби на филологическом факультете (кафедра иностранных языков) и уже девять лет веду дисциплину «Иностранный язык» на первом курсе.
Недавно, в начале второго семестра, на одном из занятий проводила тематический урок. Я познакомила студентов юридического факультета с университетским проектом «Brighten the Corner where you are!», что означает на казахском языке «Айналаңды нұрландыр!» («Освещай свое окружение!»).
Этот проект затрагивает извечные вопросы человечества: для чего мы живем и что такое счастье для меня? В конце урока студенты получили задание написать эссе на одну из тем проекта. На следующем уроке английского языка мои студенты представили свои эссе. И мне кажется, что лучшие сочинения моих студентов-первокурсников достойны публикации в OTYRAR.
Лилия Мендибаева: «По проекту нашего университета «Айналаңды нұрландыр!» нам задали написать эссе. Я долго думала, как бы описать все это. Потому что очень сложно выразить и написать эссе простыми словами, но все же я попробую донести до вас свою мысль об этом необыкновенном чувстве. Счастье приходит с самого рождения каждого человека. Улыбка матери, отца, радость всего окружения. Тогда мы были совсем детьми и не знали об этом мире ничего, но все частички тепла мы ощущали душой. Вместе со счастьем присутствует забота. Мы находимся в безопасности, нас окружают вниманием. Это ведь очень приятно, и тоже считается спутником счастья. В жизни есть разные периоды. Например, победы в соревнованиях, возможность быть в окружении близких друзей, мечта стать успешным во всем. Все важные события в жизни, даже мелочь, заставляющая тебя улыбаться, делают нас счастливее. Лично я восхищаюсь природой! Когда гуляю в парке и смотрю на красивые пейзажи, я застываю на месте от восхищения».
Адель Муратова: «Тема университетского проекта очень заинтересовала меня необычным названием. В течение тематического урока мы подробно знакомились с сутью этого интересного проекта, начав изучение с истории его возникновения. «Айналаңды нұрландыр!» берет свое начало в университете Хань-Янь в Корее, где почетный президент Юнг Сил Ким основал этот проект. Главная цель проекта – создание общества, где все люди жили бы в мире и были счастливы.
Невольно я вспомнила послание великого британского певца Джона Леннона, адресованное всем жителям нашей планеты. Послание – это его песня «Imagine». В ней заложена мечта одного человека, которая переплетается с мечтами тысяч людей, каждого из нас. Джон Леннон поет: «Представьте, что все люди живут одним лишь днем, представьте, что все люди живут в мире… и мир будет един». Джон Леннон смог достучаться до сердец многих людей своей песней. И наш университетский проект «Айналаңды нұрландыр!» также бесценен, прежде всего своей целью. Девиз проекта: «Те, кто делает все возможное и получает лучшие плоды от своего труда, это люди, которые высоко ценятся в любом обществе».
Мэлс Касиет: «Что такое счастье? Сколько раз за свою жизнь нам приходилось слышать этот вопрос? И, что самое удивительное, каждый раз мы невольно задумываемся, даже иногда затрудняемся ответить. Для меня счастье – это увидеть улыбку родителей, их светлые и добрые глаза. Для маленького ребенка счастье – это не бесконечные цифры, которыми так часто наполнено сердце взрослого человека, а солнышко, которое всходит каждый день в его чутком сердце. Но приходит время, когда нам приходится прощаться со всем тем, что так было дорого в детстве. Мы вырастаем, нам все труднее замечать красоту окружающего мира.
Мы погружаемся в свои проблемы, часто забываем поднять глаза к небу, порадоваться первому снегу, с улыбкой зажмурить глаза от ослепляющего весеннего солнца. Ведь как же прекрасно и красиво бывает небо!» Уже несколько лет наш университетский проект «Айналаңды нұрландыр!» пользуется большой популярностью среди студентов и преподавателей вуза. И это не может не радовать. Мне, как преподавателю, хочется, чтобы как можно больше людей узнали об этом проекте, еще больше студентов были привлечены к этому движению.
Хочу, чтобы эту идею поддержали и другие. Возможно, вы подумаете, что это нереально, но я верю, что именно так мы сможем изменить мир. Счастье – когда мы вместе! Стоит лишь осветить маленький уголок вокруг себя каждому жителю нашей планеты, и благодаря всеобщим усилиям наш мир преобразится. Он озарится солнечным светом, в нем станет больше добра, улыбок и искренности. Разве эта идея не стоит того, чтобы нам взяться за руки, забыть все наши страхи, горести, неуверенность в себе и злость? А начать нужно с собственного уголка.
Гулназ МУСАНОВА, старший преподаватель кафедры иностранных языков факультета филологии КазНУ им. аль-Фараби