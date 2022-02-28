Шымкент приостановил продажу доллара и евро

Ряд обменных пунктов в Шымкенте не продают доллары.

Журналисты издания проехали по основным местам, где можно было ранее приобрести «американцев». Все обменные пункты на проспекте Тауке хана продажи иностранной валюты приостановили. По словам продавцов, не продают и доллары, и евро, и рубли. Они надеются, что продажи возобновятся после торгов в 15-00.

Между тем, на табло высвечивается одна цифра — курс доллара 560 тенге, евро в пределах 500-515 тенге, а рубль покупка 4,0- продажа 5,6 тенге.

Горожане расспрашивают, где можно приобрести рубли и доллары. По словам жителя г. Ленгера Нуржана Мамутова, он объездил весь город, но за приемлемую цену доллары не нашел.

«Доллары в обменных пунктах есть, вон там продают по курсу 520- 550 тенге за доллар . 520 тенге за доллар, тяжело будет возвращать. Я вчера купил по курсу 470 тенге за доллар. И отправил переводом, мне по работе еще доллары нужны. Буду искать, поспрашиваю у друзей», — говорит Нуржан.